Tabellone femminile Australian Open 2021 | risultati e aggiornamenti Naomi Osaka e Serena Williams in semifinale

(Di martedì 16 febbraio 2021) Signore e signori, ci siamo. Da oggi si farà sul serio e neldegli, primo Slam del tennis di quest’anno, il tema è uno: incertezza. La 95ma edizione del Major oceanico è accompagnata dal punto di domanda perché nel“rosa” non vi è “la giocatrice” e “la candidata numero uno” per aggiudicarsi il titoloo. Di seguito idelin aggiornamento.SEMIFINALI Parte bassa(JPN) (3)-S.(USA) (10) QUARTI DI FINALE Parte alta Barty (AUS) (1)-Muchova (CZE) (25) Brady (USA) ...

NelNaomi Osaka si qualifica per le semifinali: la giapponese n. 3 del mondo ha eliminato con un doppio 6 - 2 Su - Wei Hsieh, n.71 del ranking, dopo 66 minuti di gioco. Prossima ...... 16 febbraio 2021 - Dopo la delusione di ieri nella combinata alpina, le azzurre Marta ... contennistico su due manche. Non si sono invece classificate non solo le altre due ...CUNEO CRONACA - Attesa per il parallelo femminile dei Mondiali di Cortina 2021, che andrà in scena oggi (martedì 16 febbraio) alle 14, con Federica Brignone e Marta Bassino tra le qualificate. Le due ...E' stato appena rilasciato il tabellone del parallelo femminile dei Mondiali di Cortina 2021, che andrà in scena alle ore 14:00 con Federica Brignone e Marta Bassino tra le qualificate e Petra Vlhova ...