“L’ha uccisa lui!” La moglie trovata morta in casa | marito incastrato dal contapassi

(Di martedì 16 febbraio 2021) Quella che vi stiamo per raccontare è una vicenda surreale e violenta. Protagonista è il 47enne Jeff West che è stato condannato da un tribunale dell’Alabama, in Usa, a 16 anni di carcere per l’assassino dellaKathleen “Kat” Dawn West, sua. Dopo aver sempre sostenuto che la donna erain un incidente da ubriaca è emersa la sua responsabilità nel decesso. Il 47enne avrebbe ucciso la giovanerompendole una bottiglia in testa, poi ha simulato l’incidente prima di andare a letto. Ad incastrarlo è stata la tecnologia. Da quello che si apprende, l’uomo avrebbe aperto e chiuso la porta dipiù volte come dimostrato dall’impianto dell’allarme, in più avrebbe compiuto diversi passi, come mostrato dalla sua app, in un’orario in cui, come da lui dichiarato, sarebbe dovuto invece ...