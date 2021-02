L’ex calciatore arrestato per la serra con 106 piante di marijuana

Leggi su nextquotidiano

(Di martedì 16 febbraio 2021) Luigi Sartor, exdi serie A di 46 anni si trova ai domiciliari dopo essere statin flagranza di reato dalla Guardia di Finanza di Parma: Sartor stava coltivando in un casolare a Lesignano Palmia, nella provincia parmense, oltre 106di cannabis. Luigi Sartor, che ha giocato con Juventus, Inter, Roma e Parma è stato fermato venerdì scorso insieme a un coetaneo suo complice, Marco Mantovani, di Parma. Orasi trova ai domiciliari in attesa del processo, previsto per marzo, dopo il fermo convalidato dal giudice Beatrice Purita. Marco Mantovani sarà sottoposto all’obbligo di firma. Sartor era già finito nei guai anni fa: nel 2011 infattidifensore era finito dietro le sbarre in seguito all’inchiesta sul Calcioscommesse partita dalla Procura ...