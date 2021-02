Laura Chiatti | “Ero ossessionata dal seno piccolo L’ho ritoccato dopo un forte dimagrimento ma poi sono tornata alla seconda”

(Di martedì 16 febbraio 2021)si racconta a cuore aperto in un’intervista al Corriere della Sera in cui mette a nudo tutte le sue fragilità e insicurezze. L’attrice è una delle protagoniste del film “Addio al nubilato” di Francesco Apolloni, in uscita su Amazon Prime e, con l’occasione, ha ricordato il suo di addio al nubilato,vigilia delle nozze con l’attore Marco Bocci. “Il mio è stato meraviglioso e doloroso, aspettavo già il mio primogenito, Enea, ed ebbi un distacco di placenta che mi costrinse a letto per venti giorni. Così le mie amiche mi organizzarono una festa nel giardino del paesino in Umbria dovenata e cresciuta. Mi hanno fatto trovare un trono. Io seduta, spettatrice, e loro che bvano. C’era una drag queen, la gigantografia di Kate Moss che è il mio idolo…”....

Corriere della Sera

L'attrice si è raccontata in un'intervista al Corriere della Sera: 'Dodici anni fa ero caduta in depressione per amore. Sono ritornata alla ...è una donna libera e anticonformista che si rispecchia nel ruolo che interpreta in Addio al nubilato di Francesco Apolloni, dal 29 su Amazon. Lei è una delle quattro ragazze che si ...L’attrice si è raccontata in un’intervista al Corriere della Sera: “Dodici anni fa ero caduta in depressione per amore. Sono ritornata alla seconda” ...L’attrice protagonista di «Addio al nubilato» su Amazon. «Il giorno prima del mio matrimonio ero ammalata, non potevo alzarmi, seduta su un trono e le mie amiche ballavano. C’era anche una drag queen.