Draghi alla prova della variante

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 16 febbraio 2021) Subito Mario. A un anno dall’iniziopandemia, il primo nemico da abbattere è ancora il Covid che però, nel frattempo, si è rinforzato. Così il governo appena nato è messoinglese. Quello di domani in Aula al Senato per il voto di fiducia sarà per il premier un esordio di estrema delicatezza, che implica profonda sensibilità perché ad alto impatto sui cittadini giàti da misure restrittive e dcrisi economica in atto. La diffusioneUk - ma occhio ci sono anche quelle brasiliane e sudafricane - impone ancora molta attenzione e la necessità di limitare la circolazione. Ma nello stesso tempo, è la consapevolezza che ...