**Covid: Fontana, 'spero che Bertolaso resti in Lombardia'** (Di martedì 16 febbraio 2021) Milano, 16 feb. (Adnkronos) - Guido Bertolaso con un incarico nazionale per l'emergenza Covid? "Non lo consiglio a Mario Draghi perché me lo voglio tenere ben stretto in Lombardia. spero che Bertolaso rimanga qui, visto che è una persona insostituibile". Così Attilio Fontana, presidente della Lombardia, a Mattino Cinque, a proposito di un possibile incarico a Bertolaso a livello centrale per la campagna vaccinale.

