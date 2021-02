Tutti pazzi per le…shopper personalizzate!!! (Di lunedì 15 febbraio 2021) Tutti pazzi per le shopper personalizzate, diventate alleati preziosi per migliorare la visibilità di un marchio e farlo conoscere al grande pubblico Sono sempre più le aziende che hanno deciso di ampliare il proprio brand avvalendosi di shopper personalizzate, advertising evergreen, disponibile in diverse versioni e formati. Un esempio importante in tal ottica è rappresentato dalle buste incartate personalizzate, ideali per imprese che desiderano focalizzarsi sulla questione della sostenibilità. Le buste in carta personalizzate vengono utilizzate soprattutto nei negozi alimentari e in quelli di abbigliamento, ma non vanno dimenticati anche gli store di bellezza e cosmetica. La carta si unisce, quindi, all’aspetto ambientale e il suo utilizzo potrebbe rispecchiare al meglio la mission dell’azienda che vuole comunicare al proprio consumatore ... Leggi su zon (Di lunedì 15 febbraio 2021)per le shopper personalizzate, diventate alleati preziosi per migliorare la visibilità di un marchio e farlo conoscere al grande pubblico Sono sempre più le aziende che hanno deciso di ampliare il proprio brand avvalendosi di shopper personalizzate, advertising evergreen, disponibile in diverse versioni e formati. Un esempio importante in tal ottica è rappresentato dalle buste incartate personalizzate, ideali per imprese che desiderano focalizzarsi sulla questione della sostenibilità. Le buste in carta personalizzate vengono utilizzate soprattutto nei negozi alimentari e in quelli di abbigliamento, ma non vanno dimenticati anche gli store di bellezza e cosmetica. La carta si unisce, quindi, all’aspetto ambientale e il suo utilizzo potrebbe rispecchiare al meglio la mission dell’azienda che vuole comunicare al proprio consumatore ...

