Tiki Taka stasera in tv con Chiambretti: ospiti, canale, orario e streaming 15 febbraio (Di lunedì 15 febbraio 2021) Tiki Taka è pronto ad andare in scena come ogni inizio settimana nella seconda serata di lunedì 15 febbraio. Questa volta tra gli ospiti di Piero Chiambretti ci saranno l’ex centrocampista dell’Inter Nicola Berti e l’ex centrocampista di Juventus e Napoli Massimo Mauro. Nel salotto per commentare la giornata di campionato appena trascorsa non mancheranno le analisi e i commenti di Ivan Zazzaroni (direttore del Corriere dello Sport), Xavier Jacobelli (direttore di Tuttosport), Andrea Di Caro (vicedirettore de La Gazzetta dello Sport), Giuseppe Cruciani, Pascal Vicedomini, Ciccio Graziani e Raffaele Auriemma. L’orario d’inizio e il canale sono sempre gli stessi, ovvero le 23.15 su Italia Uno, con la puntata che sarà anche disponibile in streaming su ... Leggi su sportface (Di lunedì 15 febbraio 2021)è pronto ad andare in scena come ogni inizio settimana nella seconda serata di lunedì 15. Questa volta tra glidi Pieroci saranno l’ex centrocampista dell’Inter Nicola Berti e l’ex centrocampista di Juventus e Napoli Massimo Mauro. Nel salotto per commentare la giornata di campionato appena trascorsa non mancheranno le analisi e i commenti di Ivan Zazzaroni (direttore del Corriere dello Sport), Xavier Jacobelli (direttore di Tuttosport), Andrea Di Caro (vicedirettore de La Gazzetta dello Sport), Giuseppe Cruciani, Pascal Vicedomini, Ciccio Graziani e Raffaele Auriemma. L’d’inizio e ilsono sempre gli stessi, ovvero le 23.15 su Italia Uno, con la puntata che sarà anche disponibile insu ...

sportface2016 : #Calcio Tiki Taka stasera in tv con Chiambretti: ospiti, canale, orario e streaming della puntata del 15 febbraio - alby911 : @CucchiRiccardo Che poi, che cos’è davvero il bel gioco? Può piacere il vecchio calcio inglese della palla lunga e… - davegattopardo : @CucchiRiccardo Scusi ma con gente come Hakimi Lukaku Lautaro e Barella mediamente più veloci degli altri che dovre… - tuttotv_info : #TikiTaka di #PieroChiambretti, gli OSPITI di stasera > - Angelredblack1 : @LucchiCristiano Ieri non l'ho rivisto. Stasera a Tiki taka oppure a Sportitalia vedo di ribeccarlo perché voglio rivederlo -

Ultime Notizie dalla rete : Tiki Taka Tiki Taka 15 febbraio, ospiti e anticipazioni

Domani, su Italia 1 alle ore 23.35, un nuovo appuntamento con ' Tiki Taka - La Repubblica del pallone '. Tra gli ospiti di Piero Chiambretti , l'ex centrocampista dell'Inter Nicola Berti e l'ex centrocampista di Juventus e Napoli Massimo Mauro . Nel salotto di '...

Meret e Rrahmani hanno salvato Gattuso

... un portiere è solo, un portiere cresce con l'idea di essere allo stesso tempo super eroe e schiappa e non immagina mai di dover vedere sindacato il suo talento perché non sa giocare di tiki taka a ...

Domani torna Tiki Taka, tra gli ospiti Nicola Berti e Massimo Mauro - Sportmediaset Sport Mediaset Bisoli e Ayé i migliori

6,5 JORONEN Mette lui il lucchetto alla porta nel primo tempo, è molto bravo soprattutto su Djordjevic. Dà sicurezza a tutto il reparto nella ripresa, sulle palle alte c’è sempre. 6 MATEJU Rischia di ...

Domani torna Tiki Taka, tra gli ospiti Nicola Berti e Massimo Mauro

Lunedì 15 febbraio 2021, su Italia 1 alle ore 23.35, un nuovo appuntamento con “Tiki Taka – La Repubblica del pallone”. Tra gli ospiti di Piero Chiambretti, l’ex centrocampista dell’Inter Nicola Berti ...

Domani, su Italia 1 alle ore 23.35, un nuovo appuntamento con '- La Repubblica del pallone '. Tra gli ospiti di Piero Chiambretti , l'ex centrocampista dell'Inter Nicola Berti e l'ex centrocampista di Juventus e Napoli Massimo Mauro . Nel salotto di '...... un portiere è solo, un portiere cresce con l'idea di essere allo stesso tempo super eroe e schiappa e non immagina mai di dover vedere sindacato il suo talento perché non sa giocare dia ...6,5 JORONEN Mette lui il lucchetto alla porta nel primo tempo, è molto bravo soprattutto su Djordjevic. Dà sicurezza a tutto il reparto nella ripresa, sulle palle alte c’è sempre. 6 MATEJU Rischia di ...Lunedì 15 febbraio 2021, su Italia 1 alle ore 23.35, un nuovo appuntamento con “Tiki Taka – La Repubblica del pallone”. Tra gli ospiti di Piero Chiambretti, l’ex centrocampista dell’Inter Nicola Berti ...