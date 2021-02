Scuola, Bianchi: “Riporteremo gli studenti in classe” (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il neo ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi parla della Scuola e assicura: “Riporteremo gli studenti in classe, come in Emilia dopo il terremoto”. Intervenuto ai microfoni de la Repubblica, Patrizio Bianchi, neo ministro dell’Istruzione, ha parlato dei suoi piani per la Scuola facendo sapere che l’esame di maturità rappresenta ovviamente la priorità per il suo esecutivo. Scuola, le prime parole di Bianchi: “Comunicheremo le cose quando avremo raggiunto un risultato e il risultato lo raggiungeremo studiando” “Bisogna dare certezze agli studenti, ai docenti. La mole un po’ mi spaventa. Non sono abituato, arrivato a quasi 69 anni, a vivere lontano da casa tutta la settimana. Sarà un’esperienza stancante. Una ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il neo ministro dell’Istruzione Patrizioparla dellae assicura: “gliin, come in Emilia dopo il terremoto”. Intervenuto ai microfoni de la Repubblica, Patrizio, neo ministro dell’Istruzione, ha parlato dei suoi piani per lafacendo sapere che l’esame di maturità rappresenta ovviamente la priorità per il suo esecutivo., le prime parole di: “Comunicheremo le cose quando avremo raggiunto un risultato e il risultato lo raggiungeremo studiando” “Bisogna dare certezze agli, ai docenti. La mole un po’ mi spaventa. Non sono abituato, arrivato a quasi 69 anni, a vivere lontano da casa tutta la settimana. Sarà un’esperienza stancante. Una ...

