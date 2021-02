Sci alpino, Federica Brignone in testa a metà combinata, ma Shiffrin, Gisin e Vlhova sono vicinissime (Di lunedì 15 febbraio 2021) Doppietta azzurra al termine del superG della combinata dei Mondiali di sci alpino a Cortina. Federica Brignone ha realizzato il miglior tempo, precedendo di un solo centesimo la compagna di squadra Elena Curtoni. Un risultato sicuramente ottimo per le due italiane, ma per conquistare la medaglia servirà una grande impresa in slalom. Infatti a parte il terzo posto si è classifica Mikaela Shiffrin, che ha accusato 6 centesimi di ritardo da Brignone. L’americana è nettamente la favorita per la medaglia d’oro, visto che si è messa davanti alle due grandi rivali, la svizzera Michelle Gisin (ottima quinta a 26 centesimi) e la slovacca Petra Vlhova (settima a 40 centesimi). La sensazione è che il podio sembra già scritto, vista la forza delle tre sopra ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 febbraio 2021) Doppietta azzurra al termine del superG delladei Mondiali di scia Cortina.ha realizzato il miglior tempo, precedendo di un solo centesimo la compagna di squadra Elena Curtoni. Un risultato sicuramente ottimo per le due italiane, ma per conquistare la medaglia servirà una grande impresa in slalom. Infatti a parte il terzo posto si è classifica Mikaela, che ha accusato 6 centesimi di ritardo da. L’americana è nettamente la favorita per la medaglia d’oro, visto che si è messa davanti alle due grandi rivali, la svizzera Michelle(ottima quinta a 26 centesimi) e la slovacca Petra(settima a 40 centesimi). La sensazione è che il podio sembra già scritto, vista la forza delle tre sopra ...

