Risotto alla pescatora

Il è sicuramente una ricetta deliziosa. Un primo piatto veramente gustoso e comodo in ogni occasione, vediamo insieme la preparazione INGREDIENTI PER 4 PERSONE 400 g di riso carnaroli 200 g di seppia 1 polipetto 200 g di calamari 5-6 gamberoni 5-6 scampi 500 g di cozze 500 g di vongole Prezzemolo fresco q.b. Pepe nero q.b. 1 spicchio d'aglio 1 pezzetto di cipolla 3-4 pomodorini 3-4 cucchiai di olio evo 1.7 lt di acqua per il fumetto Iniziamo la preparazione del quindi per prima cosa prepariamo il fumetto di pesce veloce iniziando sgusciando scampi e gamberoni e mettendo i gusci da parte. QUindi Sciacquate bene i gusci e fateli sgocciolare, mettete l'olio in una pentola con i bordi alti, aggiungete la cipolla tagliata finemente, mettete un mezzo spicchio d'aglio, aggiungete i gambetti di prezzemolo, qualche pomodorino, fate rosolare per qualche istante, poi aggiungete i ...

