Procura FIGC chiede prova tv per presunta bestemmia di Lazzari (Di lunedì 15 febbraio 2021) Come riporta l'Ansa, il Procuratore federale, Giuseppe Chiné, ha chiesto la prova tv per il giocatore della Lazio, Manuel Lazzari, che avrebbe bestemmiato nel corso dell'incontro di campionato con l'Inter di ieri sera a San Siro. L'episodio, rivelato dai microfoni e dalle telecamere a bordo campo, è avvenuto nel secondo tempo dell'incontro e l'espressione blasfema del giocatore sarebbe stata avvertita anche dal quarto uomo. Foto: Twitter Lazio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

