Milan | Scaroni | “Non ci abbattiamo | ma questa settimana è fondamentale”

(Di lunedì 15 febbraio 2021) “Noi alnon ci esaltiamo quando siamo primi e non ciquando siamo secondi. Guardiamo davanti partita dopo partita cercando di fare il meglio: ora andiamo a Belgrado, poi avremo il derby. Non temo per nulla un abbattimento generale, sono convinto che il clima aello sia ottimo”. Lo ha dichiarato il presidente del, Paolo, intervenuto a “La politica nel pallone” su Rai Gr Parlamento. “Certamente la partita con lo Spezia è stata una sorpresa un po’ per tutti, ma io sono molto fiducioso – ha aggiunto– Noi teniamo molto alla Coppa Uefa, poi il derby sarà un momentoci dirà molto sul futuro della stagione”. Infine una battuta sul campionato: “Il campionato non è mai ...

... con Gazidis ein prima linea (più il primo del secondo per la verità). Oggi, invece, proseguire nella crescita di questo giovanecon la figura di Zlatan Ibrahimovic nello spogliatoio ...'È sempre più difficile prendere decisioni in Lega' la fotografia di, presidente del, altro club pronto a chiudere il negoziato e non solo perché proprietà di un altro fondo (Elliott). ...“Noi al Milan non ci esaltiamo quando siamo primi e non ci abbattiamo quando siamo secondi. Guardiamo davanti partita dopo partita cercando di fare il meglio: ora andiamo a Belgrado, poi avremo il der ...Il Milan ha affrontato al meglio le emergenze ma con i tanti rientri sembra aver fatto un passo indietro. "La partita con lo Spezia è stata una sorpresa un po' per tutti. Immagino che quando si rientr ...