Meteo, ancora gelo e freddo: occhio all'arrivo di un super anticiclone (Di lunedì 15 febbraio 2021) Ultima giornata di gelo e freddo per la nostra penisola, poi il Meteo sarà influenzato dall'arrivo di un grande anticiclone che farà alzare le temperature. Arriva un lunedì ancora nel segno di gelo e freddo, con il Meteo che continuerà a mantenere temperature basse in attesa dell'arrivo di un super anticiclone, pronto a darci il L'articolo proviene da Inews.it.

