Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 15-19 febbraio 2021: arriva il Carnevale (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il Paradiso delle Signore - Pietro Genuardi Il Paradiso delle Signore si conferma al passo coi tempi e, dopo aver atteso San Valentino insieme ai suoi telespettatori, si appresta anche a festeggiare il Carnevale. Al grande magazzino sarà organizzata una recita a tema e ad occuparsene in prima persona sarà Armando (Pietro Genuardi); l’evento coinvolgerà molti dipendenti, mentre a casa Conti ci sarà un clima meno rilassato, perchè il ritorno di Marta (Gloria Radulescu) metterà in imbarazzo Beatrice (Caterina Bertone), spingendola ad andare via. I dettagli nelle anticipazioni che seguono. Il Paradiso delle Signore: anticipazioni lunedì 15 febbraio ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il- Pietro Genuardi Ilsi conferma al passo coi tempi e, dopo aver atteso San Valentino insieme ai suoi telespettatori, si appresta anche a festeggiare il. Al grande magazzino sarà organizzata una recita a tema e ad occuparsene in prima persona sarà Armando (Pietro Genuardi); l’evento coinvolgerà molti dipendenti, mentre a casa Conti ci sarà un clima meno rilassato, perchè il ritorno di Marta (Gloria Radulescu) metterà in imbarazzo Beatrice (Caterina Bertone), spingendola ad andare via. I dettagli nelleche seguono. Illunedì 15...

puntomagazine : L’interruzione avverrà dalle ore 11:30 alle ore 13:30 e riguarderà Licola Borgo, Licola Mare, Via delle Colmate e P… - zazoomblog : Il paradiso delle signore e Un Posto al Sole: anticipazioni oggi 15 febbraio - #paradiso delle #signore #Posto… - chialoveslarryx : ho dormito 11 ore invece delle mie solite 7 sono in paradiso - tuttotv_info : #IlParadisoDelleSignore, le TRAME della settimana > - italiaslowtour : RT @turistipercaso: La valle delle marmotte è una valle incontaminata che non avrei mai voluto lasciare, un paradiso dove la natura regna s… -