"Far ridere? Per me è uno scherzo". Matano, il giudice nato sul web (Di lunedì 15 febbraio 2021) Nella giuria di 'Italia's got talent' da sei edizioni, Frank ha iniziato con video esilaranti su YouTube Leggi su quotidiano (Di lunedì 15 febbraio 2021) Nella giuria di 'Italia's got talent' da sei edizioni, Frank ha iniziato con video esilaranti su YouTube

ST09972061 : @DeepFakeFuori @strnrt98 @borghi_claudio @ArditoAspetto @simastatecalmi Dovrebbe far ridere? - ErmannoKilgore : RT @OrNella645587: Senza parola L'italia torna a far ridere il mondo #governodeimigliori #GovernoDeiPeggiori #GovernodellaVergogna https:… - alycecappellaio : RT @Sagittario09: Nonostante tutto fossi arrabbiata #nonHoSaputo rinunciare a te. Perché... Mi sai ascoltare Mi sai far ridere Mi sai capi… - Walter00365070 : RT @OrNella645587: Senza parola L'italia torna a far ridere il mondo #governodeimigliori #GovernoDeiPeggiori #GovernodellaVergogna https:… - fabriziobrighe1 : @MilaSpicola @lucianocapone @mara_carfagna Soprattutto la Costamagna e' banale, stupidamente aggressiva, talmente f… -