Australian Open, terminata l'avventura dell'Italia. Con Jannik Sinner subito fuori era difficile fare di più (Di lunedì 15 febbraio 2021) E' stato un Australian Open in chiaroscuro per l'Italia. Iniziamo con le note positive. Fabio Fognini è stato eliminato agli ottavi di finale da Rafael Nadal, uno dei grandi favoriti al trionfo finale. Il ligure ha fatto vedere un buon livello di gioco nel suo torneo a dimostrazione che il lavoro svolto per recuperare dalle operazioni alle caviglie ha portato i risultati sperati. Il tennista di Arma di Taggia, dopo il convincente esordio contro il transalpino Pierre-Hugues Herbert e la battaglia vinta nel derby contro Salvatore Caruso, ha strabiliato nella sfida contro Alex De Minaur. Nulla ha potuto contro il campione maiorchino ma il bilancio non può che essere estremamente positivo. Peccato per Matteo Berrettini che è stato costretto ad abbandonare gli Australian Open 2021 a causa di un problema agli addominali.

