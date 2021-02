Pd, Rosy Bindi: “Donne devono puntare a guida partito” (Di domenica 14 febbraio 2021) “Mi dispiace molto, ora immagino che ci sarà un bilanciamento con i viceministri e i sottosegretari nell’affidamento delle deleghe, ma è chiaro che è una grande ferita. Considerando che le forze che hanno dato vita al Pd sono quelle che tradizionalmente si sono battute per la parità, è chiaro che l’assenza di Donne stride molto”. Lo dice in un’intervista alla ‘Stampa’ Rosy Bindi, che è stata ministra per due volte in passato e che ritiene che nell’assenza di ministri donna del Pd nell’esecutivo guidato da Mario Draghi “un po’ di responsabilità ce l’hanno anche le Donne, un po’ di più di solidarietà femminile non guasterebbe”. “Le Donne – dice la Bindi – se vogliono contare devono decidersi a assumere dei ruoli politici dentro il Pd. Ce ne sono molte ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 14 febbraio 2021) “Mi dispiace molto, ora immagino che ci sarà un bilanciamento con i viceministri e i sottosegretari nell’affidamento delle deleghe, ma è chiaro che è una grande ferita. Considerando che le forze che hanno dato vita al Pd sono quelle che tradizionalmente si sono battute per la parità, è chiaro che l’assenza distride molto”. Lo dice in un’intervista alla ‘Stampa’, che è stata ministra per due volte in passato e che ritiene che nell’assenza di ministri donna del Pd nell’esecutivoto da Mario Draghi “un po’ di responsabilità ce l’hanno anche le, un po’ di più di solidarietà femminile non guasterebbe”. “Le– dice la– se vogliono contaredecidersi a assumere dei ruoli politici dentro il Pd. Ce ne sono molte ...

