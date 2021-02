Lukaku da urlo | 300 gol in carriera per il bomber dell’Inter

(Di domenica 14 febbraio 2021) Romeluha raggiunto quota 300 gol ingrazie alla doppietta realizzata contro la Lazio: record per l’attaccanteRomeluha raggiunto quota 300 gol ingrazie alla doppietta realizzata contro la Lazio. Un record invidiabile, quello dell’attaccante. Oltre alle 57 reti siglate in nazionale e 56 in nerazzurro,ne vanta anche 87 con l’Everton, 42 con il Manchester United, 41 con l’Anderlecht e 17 con il West Bromwich Albion. ?? 300THISIS??ROMELUUUUU3?0?0? gol inper Big Rom! Complimenti, @Romelu9 ???#InterLazio ??? #FORZAINTER pic.twitter.com/p4K1f2ckYo— Inter (@Inter) February 14, 2021 Leggi su Calcionews24.com

Il panorama è dao da spavento, fate voi. Di sicuro stimolante: CR7 alle spalle, domenica la ... E allora come si fa? Come si ritorna al "vecchio"? Si guadagna tempo, appunto. Conte ha ...LA MEDIA GOL - Peggio, se così si può dire, Ronaldo , con un gol ogni 90 minuti , econ una rete ogni 107 minuti. Dietro di loro un altro bomber andato in gol, in maniera decisiva, nell'ultimo ...Romelu Lukaku ha raggiunto quota 300 gol in carriera grazie alla doppietta realizzata contro la Lazio: record per l'attaccante dell'Inter ...Senza Vidal, Conte potrebbe dare un’altra chance a Eriksen che si gioca una maglia da titolare. Perisic a sinistra. II tecnico: «Mi scuso per il mio gesto, ma sono stato insultato» ...