Inter, 2-0 sulla Lazio all'intervallo: doppietta di Lukaku (Di domenica 14 febbraio 2021) L'Inter ha chiuso il primo tempo in doppio vantaggio sulla Lazio. Decisivo come sempre Lukaku che ha sbloccato su rigore al 22' concesso per fallo di Hoedt (titolare all'ultimo momento per i problemi di Radu) su Lautaro. Impeccabile la trasformazione del belga. La Lazio era partita bene e complessivamente ha giocato un primo tempo più che sufficiente, ma raramente si è resa pericolosa: al 38' Immobile ha provato dalla distanza, Handanovic in due tempi. Al 46' il raddoppio di Lukaku servito da Brozovic e liberato da una deviazione di Lazzari. Dopo un controllo al Var, convalidato il 2-0 nerazzurro. Foto: Twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

