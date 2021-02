Come fanno colpo gli animali? 10 corteggiamenti sorprendenti (Di domenica 14 febbraio 2021) Un ballo sulle note di una canzone romantica, lo sfoggio di un corpo tutto addominali e pettorali, un regalo fuori dal comune. Siamo convinti che questi gesti per conquistare un/una partner siano tutti farina del nostro sacco, invenzione esclusiva della cultura sapiens; ma in realtà, esistono da tempo immemore e vengono messi in atto da diverse specie animali. Già, spesso ci dimentichiamo di arrivare proprio da quel mondo. Dimentichiamo di essere parte della natura e ci autorappresentiamo come i suoi padroni, con effetti talvolta nefasti per l’intero pianeta. Ma oggi che è San Valentino, la festa dell’amore, vorremmo invece ricordare grazie al WWF che anche nel mondo animale ci sono corteggiamenti eccezionali. Leggi su vanityfair (Di domenica 14 febbraio 2021) Un ballo sulle note di una canzone romantica, lo sfoggio di un corpo tutto addominali e pettorali, un regalo fuori dal comune. Siamo convinti che questi gesti per conquistare un/una partner siano tutti farina del nostro sacco, invenzione esclusiva della cultura sapiens; ma in realtà, esistono da tempo immemore e vengono messi in atto da diverse specie animali. Già, spesso ci dimentichiamo di arrivare proprio da quel mondo. Dimentichiamo di essere parte della natura e ci autorappresentiamo come i suoi padroni, con effetti talvolta nefasti per l’intero pianeta. Ma oggi che è San Valentino, la festa dell’amore, vorremmo invece ricordare grazie al WWF che anche nel mondo animale ci sono corteggiamenti eccezionali.

Ultime Notizie dalla rete : Come fanno "Il silenzio degli innocenti" e l'invenzione del serial killer

Cioran: "Poiché in me tutto è ferita"

Danze, canti, regali e perfino abitazioni: tutto ciò che nel corteggiamento condividiamo con il regno degli animali in un viaggio insieme al WWF ...

Foligno, assalto al Postamat: lo fanno saltare in aria e fuggono con 20mila euro

A Foligno fanno saltare in aria il Postamat e fuggono con 20 mila euro di bottino. E’ la prima stima del colpo messo a segno nella notte ...

