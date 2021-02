Wierer: 'Per me vincere è quasi un vizio. È il momento di tornare Doro' (Di sabato 13 febbraio 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ... Leggi su gazzetta (Di sabato 13 febbraio 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ...

zazoomblog : Biathlon sprint femminile Mondiali Pokljuka 2021. Mai una medaglia per l’Italia. Dorothea Wierer sfaterà il tabù? -… - egea32 : dati i risultati recenti è una mezza delusione, ma ci sono delle attenuanti per me. sci forse non all’altezza, hofe… - bianchi_ric : @Eurosport_IT Rimpianti per la nostra staffetta, con una grandissima Lisa Vittozzi, buona Dorothea Wierer, discreto… - riccardob231 : @LuchettaMattia Si nettamente i materiali peggiori e la frazione di Wierer è eloquente. Peccato si perché al poligo… - Quelchepassa : Partiti!! #EurosportBiathlon #Pokljuka2021 Bionaz in prima, Hofer in secondo, poi per le ragazze Wierer e Vittozzi a chiudere. -