Morra (M5S): “Governo Draghi è Jurassic Park. In maggioranza c’è un partito nato anche grazie a uomini che avevano rapporti con la mafia” (Di sabato 13 febbraio 2021) “Il Movimento o torna ad essere Movimento oppure scomparirà”. Nicola Morra, presidente della commissione antimafia e senatore del M5S, elenca senza esclusione di colpi tutti i punti critici della nuova esperienza del Governo Draghi. “C’è una forza politica che è nata anche grazie a uomini che avevano relazioni con Cosa Nostra, il rinvio è esplicito a Marcello Dell’Utri” dice Morra, che si riferisce chiaramente a Forza Italia. “Io – continua – questo non lo posso accettare. Non posso accettare di avere fiducia in un Governo che sembra essere Jurassic Park, per cui il recupero di mostri che hanno popolato il passato e che adesso tornano a dettare legge. Il movimento è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 13 febbraio 2021) “Il Movimento o torna ad essere Movimento oppure scomparirà”. Nicola, presidente della commissione antie sere del M5S, elenca senza esclusione di colpi tutti i punti critici della nuova esperienza del. “C’è una forza politica che è natacherelazioni con Cosa Nostra, il rinvio è esplicito a Marcello Dell’Utri” dice, che si riferisce chiaramente a Forza Italia. “Io – continua – questo non lo posso accettare. Non posso accettare di avere fiducia in unche sembra essere, per cui il recupero di mostri che hanno popolato il passato e che adesso tornano a dettare legge. Il movimento è ...

