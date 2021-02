L’addio commosso di Giuseppe Conte a Palazzo Chigi: gli applausi dello staff (Di sabato 13 febbraio 2021) Il governo Draghi è stato ufficialmente inaugurato, prima con il giuramento prestato davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per neo-presidente e per i nuovi ministri, poi a Palazzo Chigi, per la cerimonia del passaggio di consegne. Ad attendere Mario Draghi c’era il Presidente uscente Giuseppe Conte che, una volta uscito per il saluto finale, è stato accolto da uno scroscio di applausi. Giuseppe Conte si commuove L’ormai ex Presidente del Consiglio Conte è uscito nel cortile di Palazzo Chigi, ad attenderlo il picchetto d’onore e la compagna, Olivia Palladino. Conte ha fatto il giro del cortile per poi raggiungerla verso l’uscita dove, mano nella mano, se ne sono andati da ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 13 febbraio 2021) Il governo Draghi è stato ufficialmente inaugurato, prima con il giuramento prestato davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per neo-presidente e per i nuovi ministri, poi a, per la cerimonia del passaggio di consegne. Ad attendere Mario Draghi c’era il Presidente uscenteche, una volta uscito per il saluto finale, è stato accolto da uno scroscio disi commuove L’ormai ex Presidente del Consiglioè uscito nel cortile di, ad attenderlo il picchetto d’onore e la compagna, Olivia Palladino.ha fatto il giro del cortile per poi raggiungerla verso l’uscita dove, mano nella mano, se ne sono andati da ...

