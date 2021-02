(Di sabato 13 febbraio 2021) ROMA - Non si vuole fermare, la Lazio. Domenica serail big match contro l', una partita verità per capire le capacità di una squadra che vince da sei partite di fila. In conferenza stampa, ...

OfficialSSLazio : #Inzaghi ?? Il mio contratto? Mi sono visto con il Presidente Lotito, siamo entrambi molto positivi. Lo rivedrò oggi… - sportli26181512 : Inzaghi: 'Con l’Inter ce la giochiamo. Ecco cosa serve”: Il tecnico della #Lazio lancia la sua squadra: 'La Champio… - OfficialSSLazio : #Inzaghi ?? '@10_luisalberto è tornato in campo a tempo di record: ci ha dato grande disponibilità. Ha lavorato bene… - ItaSportPress : Valencia, Cutrone: 'Sono quello visto al Milan. Un onore il paragone con Inzaghi' - - FcInterNewsit : Inter-Lazio, Giordano: 'Conte e Inzaghi si somigliano molto. Antonio con Juve, Italia e Chelsea ha ottenuto tanto' -

Ultime Notizie dalla rete : Inzaghi Con

Il modo migliore per dimenticare l'eliminazione di Coppa Italia e la liteAgnelli è quello di rituffarsi in campionato. Domenica sera l' Inter di Conte sfiderà la Lazio di, l'obiettivo - neanche a dirlo - è la conquista dei tre punti per continuare a inseguire ...In conferenza stampa, il tecnico Simone, ha commentato il momento: "Quella di domani è una ... Il Milan sta facendo grandi cose, poi ci siamo noile altre squadre. Loro, dopo l'uscita dalla ...Nella conferenza stampa di presentazione di Inter - Lazio, Simone Inzaghi ha parlato anche delle condizioni dei calciatori infortunati.Reduce da 6 vittorie di fila, la Lazio è attesa dal big match contro l' Inter. "Stiamo parlando di una grandissima squadra, l a favorita insieme alla Juventus per vincere il titolo - ha spiegato Simon ...