Ghiaccio e velocità, maxitamponamento con 25 auto sull'autostrada per Bardonecchia: due vittime e 31 feriti, due gravi (Di sabato 13 febbraio 2021) L'incidente durante le partenze per il weekend nelle seconde case in montagna nonostante l'ondata di maltempo. Rabbia social: "Asfalto ghiacciato". Il gestore replica: in mattinata eseguito il trattamento antigelo Leggi su repubblica (Di sabato 13 febbraio 2021) L'incidente durante le partenze per il weekend nelle seconde case in montagna nonostante l'ondata di maltempo. Rabbia social: "Asfalto ghiacciato". Il gestore replica: in mattinata eseguito il trattamento antigelo

Ultime Notizie dalla rete : Ghiaccio velocità Impressionante incidente sulla A32: almeno 25 auto coinvolte, muoiono due donne

...causato dal ghiaccio che si è formato sull'asfalto a causa delle temperature bassissime di queste ore (nel comune da 6000 anime di Salbertrand al momento si registrano - 3°) e dall'alta velocità dei ...

Ghiaccio e velocità, maxitamponamento con 25 auto sull'autostrada per Bardonecchia: due morti e oltre 10 feriti

... e che il manto stradale è ovviamente sdrucciolevole per le condizioni meteo ma che non si tratta comunque di ghiaccio eccezionale.

...causato dal ghiaccio che si è formato sull'asfalto a causa delle temperature bassissime di queste ore (nel comune da 6000 anime di Salbertrand al momento si registrano - 3°) e dall'alta velocità dei ...... e che il manto stradale è ovviamente sdrucciolevole per le condizioni meteo ma che non si tratta comunque di ghiaccio eccezionale.