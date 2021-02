Alfonso Signorini, brutta notizia! La giornata parte male: si è saputo poco fa (Di sabato 13 febbraio 2021) La serata di venerdì 12 febbraio ha riproposto lo scontro a suon di auditel tra il Grande Fratelo Vio, condotto da Alfonso Signorini, e Il Cantate Mascherato, condotto da Milly Carlucci. Una sfida che continua ad interessare anche il pubblico perché si tratta di due appuntamenti molto attesi anche perché il reality è alle battute finali e il programma di Rai1 la prossima settimana celebra la semifinale. E allora per capire come è andata bisogna dare uno sguardo ai numeri. Per il Grande Fratello Vip arriva una nuova sconfitta, la seconda consecutiva contro Milly Carlucci. Il GF Vip con la trentanovesima puntata del reality show di Canale 5 raggiunge 3 milioni e 263 mila e 545 affezionati e il 17,69% di share. (Continua dopo la foto) Il Cantante Mascherato porta a casa un buon risultato con 3 milioni e 441 mila e 417 telespettatori e uno share pari al ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 13 febbraio 2021) La serata di venerdì 12 febbraio ha riproposto lo scontro a suon di auditel tra il Grande Fratelo Vio, condotto da, e Il Cantate Mascherato, condotto da Milly Carlucci. Una sfida che continua ad interessare anche il pubblico perché si tratta di due appuntamenti molto attesi anche perché il reality è alle battute finali e il programma di Rai1 la prossima settimana celebra la semifinale. E allora per capire come è andata bisogna dare uno sguardo ai numeri. Per il Grande Fratello Vip arriva una nuova sconfitta, la seconda consecutiva contro Milly Carlucci. Il GF Vip con la trentanovesima puntata del reality show di Canale 5 raggiunge 3 milioni e 263 mila e 545 affezionati e il 17,69% di share. (Continua dopo la foto) Il Cantante Mascherato porta a casa un buon risultato con 3 milioni e 441 mila e 417 telespettatori e uno share pari al ...

