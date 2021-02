Zingaretti non ne azzecca una Ma prosegue nei suoi errori

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Nicolarilancia l'alleanza con il M5s e chiede unità al Pd. Alla direzione del partito, il segretario dem persevera per la sua strada, ribadendo il sostegno al nascente governo Draghi e sottolineando “una sintonia profonda con l'impostazione del Professore...”. Di certo, il Nazareno appare sempre più una polveriera. Finora, il segretario Pd non ne hata una. “Conte o morte”, e l'avvocato del popolo è uscito di scena. E cosi,, torna alla carica con alchimie politiche per dar vita alla cosiddetta maggioranza “Ursula” a sostegno del nascente governo Draghi. Ma il leader della Lega, Matteo Salvini, giocando d'anticipo, ufficializza pieno appoggio all'ex presidente della Bce. Ancora cilecca per.Per non parlare del suo miglio alleato, il MoVimento Cinquestelle, oggi spaccato più che ...

matteorenzi : Io e Salvini? Siamo avversari da anni, continueremo ad esserlo. Ma prima di parlare di miei accordi con Salvini, pe… - davidallegranti : Non gli va proprio giù eh, a Zingaretti, l'accusa di 'subalternità al M5s' - riotta : Lista ministri #Draghi ritarda perché Pd Lega FI Grillo sono ancora incerti su numeri e calibri da candidare. Il P… - rosarioT1970 : RT @donatella662: Ma Zingaretti che parla male di Renzi leggendo il foglietto ????non si ricordava tutte le cattiverie che doveva dirgli? - salvia_nicola : @luigidimaio Che fine ingloriosa!!!! Da rivoluzionari a soci di renzi,zingaretti,Boldrini, salvini e berlusconi( pe… -

"Il Pd non ha avanzato alcuna rosa di nomi per la composizione del Governo. Come ho detto ieri, ci rimettiamo al rispetto dell'articolo 92 della Costituzione che conferisce al Presidente della Repubbl ...Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, il vicepresidente, Daniele Leodori e l'assessore regionale allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Ricerca, Start ...