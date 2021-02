Valerio Massimo Manfredi: le condizioni restano critiche, ultimi aggiornamenti (Di venerdì 12 febbraio 2021) restano gravi le condizioni di salute di Valerio Massimo Manfredi. Lo scrittore è stato ritrovato esanime nel suo appartamento in via dei Vascellari nel centro di Trastevere, a Roma, per intossicazione da monossido di carbonio. Il fatto, le cui cause sono ancora da accertare, è avvenuto nella serata dell’11 febbraio. Al momento Manfredi, 77 anni, è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Grosseto, come riferisce l’ultimo bollettino dell’Asl Toscana sud est. Grave anche Antonella Prenner In un primo momento i sanitari avevano fatto portare Manfredi all’ospedale San Camillo di Roma, salvo poi trasferirlo d’urgenza con l’elisoccorso a Grosseto. Dopo l’accesso al pronto soccorso dell’ospedale del capoluogo maremmano, lo scrittore ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 12 febbraio 2021)gravi ledi salute di. Lo scrittore è stato ritrovato esanime nel suo appartamento in via dei Vascellari nel centro di Trastevere, a Roma, per intossicazione da monossido di carbonio. Il fatto, le cui cause sono ancora da accertare, è avvenuto nella serata dell’11 febbraio. Al momento, 77 anni, è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Grosseto, come riferisce l’ultimo bollettino dell’Asl Toscana sud est. Grave anche Antonella Prenner In un primo momento i sanitari avevano fatto portareall’ospedale San Camillo di Roma, salvo poi trasferirlo d’urgenza con l’elisoccorso a Grosseto. Dopo l’accesso al pronto soccorso dell’ospedale del capoluogo maremmano, lo scrittore ...

