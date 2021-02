Napoli-Juve, Gattuso scioglie i dubbi in attacco: la scelta del tecnico (Di venerdì 12 febbraio 2021) Gennaro Gattuso scioglie i dubbi in attacco per la gara contro la Juventus: il tecnico ha risolto il dualismo tra Osimhen e Petagna Gennaro Gattuso sembra aver risolto i dubbi in attacco per il Napoli. Il tecnico azzurro aveva il dubbio su chi schierare al centro dell’attacco contro la Juventus. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Gennaro Gattuso avrebbe scelto Victor Osimhen con Insigne e Lozano per cercare di invertire il trend e battere la Juventus per la prima volta in stagione. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 12 febbraio 2021) Gennaroinper la gara contro lantus: ilha risolto il dualismo tra Osimhen e Petagna Gennarosembra aver risolto iinper il. Ilazzurro aveva ilo su chi schierare al centro dell’contro lantus. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Gennaroavrebbe scelto Victor Osimhen con Insigne e Lozano per cercare di invertire il trend e battere lantus per la prima volta in stagione. Leggi su Calcionews24.com

