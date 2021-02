Mario Draghi, colpo di scena: la notizia poco fa (Di venerdì 12 febbraio 2021) Con il sì del Movimento 5 Stelle arrivato dal voto sulla piattaforma Rousseau (l'ok con il 59% dei voti) il premier incaricato Mario Draghi ha incassato l'appoggio di tutti i gruppi parlamentari, esclusi Fratelli d'Italia, che ha già annunciato l'astensione. Liberi e Uguali è ancora in forse, in attesa di valutare punti del programma e composizione dell'esecutivo. L'ex presidente della Bce potrebbe salire già oggi al Colle per sciogliere la riserva, con pronta la lista dei ministri. Si vocifera che i tecnici saranno sei o sette. A quel punto si terrà la cerimonia del giuramento e poi il voto nelle Aule di Camera e Senato entro martedì, è il pronostico del capogruppo Pd al Senato Andrea Marcucci. Il futuro presidente del Consiglio è ora impegnato sulla squadra di governo. A quanto pare non intende trattare nome su nome con i partiti e gli unici ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 12 febbraio 2021) Con il sì del Movimento 5 Stelle arrivato dal voto sulla piattaforma Rousseau (l'ok con il 59% dei voti) il premier incaricatoha incassato l'appoggio di tutti i gruppi parlamentari, esclusi Fratelli d'Italia, che ha già annunciato l'astensione. Liberi e Uguali è ancora in forse, in attesa di valutare punti del programma e composizione dell'esecutivo. L'ex presidente della Bce potrebbe salire già oggi al Colle per sciogliere la riserva, con pronta la lista dei ministri. Si vocifera che i tecnici saranno sei o sette. A quel punto si terrà la cerimonia del giuramento e poi il voto nelle Aule di Camera e Senato entro martedì, è il pronostico del capogruppo Pd al Senato Andrea Marcucci. Il futuro presidente del Consiglio è ora impegnato sulla squadra di governo. A quanto pare non intende trattare nome su nome con i partiti e gli unici ...

matteorenzi : Un mese fa questo finale era solo un sogno. Oggi è realtà grazie alla guida di Sergio Mattarella e al coraggio di M… - PaolaTavernaM5S : 'Ci sarà un Ministero della Transizione Ecologica!'. Lo ha confermato la presidente del Wwf Italia, al termine del… - Linkiesta : Sarà anche un bullo, ma @matteorenzi ha salvato per la seconda volta l’Italia. Prima ha impedito al Salvini trumpi… - sal_sca : RT @beniapiccone: Caro @matteorenzi, I miei più vivi complimenti. Questo è un vero scacco matto. Con una sola mossa hai: - cacciato un gov… - zepponimatteo : RT @Libero_official: Sondaggio Index per #PiazzaPulita: la Lega guadagna altri consensi in una settimana e stacca sempre di più il Pd, che… -