Justin Timberlake chiede scusa a Britney Spears e Janet Jackson: “Con loro ho fallito” (Di sabato 13 febbraio 2021) Il documentario Flaming Britney Spears ha aperto gli occhi a molti americani (e non). Decine di celebrità si sono schierate a favore della principessa del pop rilanciando l’hashtag ‘FreeBritney’. Moltissime persone però hanno condannato alcuni volti noti che in passato hanno fatto soffrire la Spears o non hanno preso le sue difese quando dovevano. Diane Sawyer è stata criticata per un’intervista controversa fatta alla popstar di Gimme More e Justin Timberlake perché accusato di essere in parte responsabile dei problemi emotivi di Britney. Il cantante infatti in un’intervista ha svelato di aver avuto rapporti intimi con l’ex fidanzata, che però non ha mai difeso pubblicamente dagli attacchi che lei riceveva in merito alla fine del loro amore. “Ho visto ... Leggi su biccy (Di sabato 13 febbraio 2021) Il documentario Flamingha aperto gli occhi a molti americani (e non). Decine di celebrità si sono schierate a favore della principessa del pop rilanciando l’hashtag ‘Free’. Moltissime persone però hanno condannato alcuni volti noti che in passato hanno fatto soffrire lao non hanno preso le sue difese quando dovevano. Diane Sawyer è stata criticata per un’intervista controversa fatta alla popstar di Gimme More eperché accusato di essere in parte responsabile dei problemi emotivi di. Il cantante infatti in un’intervista ha svelato di aver avuto rapporti intimi con l’ex fidanzata, che però non ha mai difeso pubblicamente dagli attacchi che lei riceveva in merito alla fine delamore. “Ho visto ...

rebirthjourney : RT @MashableItalia: I fan di Britney Spears attaccano Justin Timberlake sui social: 'Chiedi scusa' #FreeBritney - madisonnwang : RT @fraywood: ma justin timberlake che chiede scusa a britney spears e janet jackson dopo quasi 15 ANNI dagli avvenimenti? - VgnDrd : RT @dentrounastanza: Finalmente Justin Timberlake è stato svergognato e costretto a chiedere scusa pubblicamente, aspettavo questo momento… - crisi_scarlatta : Justin Timberlake is over da oltre 20 anni. Comodo scrivere due righe di scuse -a causa dell’odio che sta riceven… - tylermercaa : ahre justin timberlake disculpandose con britney akjsja me parece que es un poco tarde flaco -