F1 verso le ‘Sprint Race’, Giovinazzi: “Non mi dispiace questa idea” (Di venerdì 12 febbraio 2021) “Sono ore importanti, si sta prendendo una decisione sul format delle gare sprint. Io ho avuto un’esperienza simile in Formula 2, ma era diverso. Personalmente non mi dispiace questa idea: la Formula 1 ha sempre voluto provare cose nuove, vediamo cosa succederà. Sarebbe bello fare due gare a Monza, certo“. Tra chi esterna scetticismo e disappunto dinnanzi all’idea delle ‘Sprint Race‘, c’è anche chi come Antonio Giovinazzi è entusiasta di questa novità che potrebbe debuttare in Formula 1 nel prossimo campionato. C’è tanta attesa per la nuova stagione e il pilota italiano, confermato sul sedile dell’Alfa Romeo, è carico: “Ho visto la nuova vettura, è davvero bella – ha detto Giovinazzi ai microfoni di Sky Sport 24 -. La livrea è molto ... Leggi su sportface (Di venerdì 12 febbraio 2021) “Sono ore importanti, si sta prendendo una decisione sul format delle gare sprint. Io ho avuto un’esperienza simile in Formula 2, ma era di. Personalmente non mi: la Formula 1 ha sempre voluto provare cose nuove, vediamo cosa succederà. Sarebbe bello fare due gare a Monza, certo“. Tra chi esterna scetticismo e disappunto dinnanzi all’delleRace‘, c’è anche chi come Antonioè entusiasta dinovità che potrebbe debuttare in Formula 1 nel prossimo campionato. C’è tanta attesa per la nuova stagione e il pilota italiano, confermato sul sedile dell’Alfa Romeo, è carico: “Ho visto la nuova vettura, è davvero bella – ha dettoai microfoni di Sky Sport 24 -. La livrea è molto ...

sportface2016 : #F1 verso le Sprint Race | #Giovinazzi: 'Non mi dispiace questa idea' - zazoomblog : F1: congelato lo sviluppo dei motori dal 2022 verso ipotesi gara sprint al sabato - #congelato #sviluppo #motori… - sportface2016 : #F1: congelato lo sviluppo dei motori dal 2022, verso ipotesi gara sprint al sabato - DCiamei : RT @SmilexTech: Nessuna sorpresa: come anticipato 2 ore fa, si andava verso delle non decisioni (Sprint Race) o che avrebbero necessitato d… - AleMex66 : F1 – Il Circus verso il baratro: Sprint Race sempre più vicina -

