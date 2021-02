Coronavirus, per me resta ineludibile una riflessione sui programmi di biodifesa (Di venerdì 12 febbraio 2021) di Roberto Iannuzzi* I primi risultati dell’indagine dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) sull’origine del Covid19, resi noti martedì scorso, sono deludenti, ma era difficile attendersi di meglio. Peter Embarek, leader della squadra di esperti dell’Oms, ritiene improbabile che il Coronavirus sia fuoriuscito dai biolaboratori della città cinese di Wuhan, primo focolaio della pandemia. In compenso, la missione Oms analizzerà la possibilità che il Covid19 sia originato dai cibi surgelati. Gli esperti della missione ritengono probabile che il Sars-Cov-2, il virus responsabile del Covid19, provenga dagli animali, ma non sanno dire come, né hanno individuato ancora la specie di provenienza o un possibile ospite intermedio. Gli iniziali studi che nel febbraio 2020 indicarono il pangolino come possibile ospite intermedio sarebbero stati screditati e migliaia di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 febbraio 2021) di Roberto Iannuzzi* I primi risultati dell’indagine dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) sull’origine del Covid19, resi noti martedì scorso, sono deludenti, ma era difficile attendersi di meglio. Peter Embarek, leader della squadra di esperti dell’Oms, ritiene improbabile che ilsia fuoriuscito dai biolaboratori della città cinese di Wuhan, primo focolaio della pandemia. In compenso, la missione Oms analizzerà la possibilità che il Covid19 sia originato dai cibi surgelati. Gli esperti della missione ritengono probabile che il Sars-Cov-2, il virus responsabile del Covid19, provenga dagli animali, ma non sanno dire come, né hanno individuato ancora la specie di provenienza o un possibile ospite intermedio. Gli iniziali studi che nel febbraio 2020 indicarono il pangolino come possibile ospite intermedio sarebbero stati screditati e migliaia di ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus per Varianti, dove circolano e perché preoccupano

... individuati al rientro del Regno Unito, altri dieci casi di varianti di coronavirus non ancora ... Per questa ragione, il sindaco sta attuando nella cittadina toscana un mini lockdown. FRIULI VENEZIA ...

Coronavirus, Ricciardi: "Lockdown mirato e tracciamento per affrontare le varianti del virus" La Repubblica Coronavirus, c'è ansia da tampone. E il Covid induce alla fedeltà

Leggo da qualche parte che con la pandemia, i single sono diventati ancora più selettivi e, comunque, il Covid ha incoraggiato la propensione ...

