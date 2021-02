Concorso Marescialli Carabinieri 2021 | 626 posti | chi partecipa | domanda | prove in sintesi

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Pubblicato il bando delper l’ammissione all’11° corso triennale (-2024) di 626 allievidel ruolo Ispettori dell’Arma dei. Sono riservati 125ad alcune categorie di soggetti (art. 1 c.2 del bando); se non coperti per insufficienza di candidati riservatari verranno assegnati seguendo l’ordine della graduatoria. Le domande dizione devono essere presentate online sul portale dei concorsi dell’Arma deientro il 15 marzo. Vediamo quali sono i requisiti richiesti per essere ammessi, come faree leda affrontare. Le ultime news sui concorsi Polizia e Forze ...

