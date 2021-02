Vivere covid-free: i 14 paesi che non hanno conosciuto il covid (Di giovedì 11 febbraio 2021) Quattordici paesi al mondo non hanno mai conosciuto il coronavirus. Lo rivela un rapporto dell’Organizzazione mondiale della sanità stilato ad un anno dall’inizio della pandemia che ha contagiato oltre cento milioni di persone e ne ha uccisi 2,3 milioni. Dalle Samoa americane a Sant’Elena, dodici di questi paradisi ‘covid free’ sono isole o isolotti a migliaia e migliaia di chilometri dalla costa che sin dall’inizio hanno attuato politiche sugli ingressi rigidissime, chiudendosi al mondo esterno. Sugli altri due, Corea del Nord e Turkmenistan, la comunità scientifica è scettica. Gli esperti dubitano dell’accuratezza dei loro dati sanitari e della volontà di renderli pubblici. Composte da 15 piccole isole nel Pacifico meridionale a oltre 3.000 chilometri dalla Nuova ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 11 febbraio 2021) Quattordicial mondo nonmaiil coronavirus. Lo rivela un rapporto dell’Organizzazione mondiale della sanità stilato ad un anno dall’inizio della pandemia che ha contagiato oltre cento milioni di persone e ne ha uccisi 2,3 milioni. Dalle Samoa americane a Sant’Elena, dodici di questi paradisi ‘’ sono isole o isolotti a migliaia e migliaia di chilometri dalla costa che sin dall’inizioattuato politiche sugli ingressi rigidissime, chiudendosi al mondo esterno. Sugli altri due, Corea del Nord e Turkmenistan, la comunità scientifica è scettica. Gli esperti dubitano dell’accuratezza dei loro dati sanitari e della volontà di renderli pubblici. Composte da 15 piccole isole nel Pacifico meridionale a oltre 3.000 chilometri dalla Nuova ...

Agenzia_Ansa : Vivere #Covidfree, sono 14 i Paesi che non hanno conosciuto il virus #Covid #ANSA - Devabole : RT @HuffPostItalia: Vivere covid-free: i 14 paesi che non hanno conosciuto il covid - HuffPostItalia : Vivere covid-free: i 14 paesi che non hanno conosciuto il covid - vivere_sardegna : Quartu, il Covid si porta via il “papà” dell’Arkè: muore a 72 anni Carlo Carboni - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Vivere #Covidfree, sono 14 i Paesi che non hanno conosciuto il virus #Covid #ANSA -