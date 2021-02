UNA VITTORIA E UN KO PER LA PRIMAVERA NEL DOPPIO INCROCIO EMILIANO (Di giovedì 11 febbraio 2021) Reggiana-Pordenone 0-1 GOL: 24’ pt Banse.REGGIANA: Mora, Lambertini, Galeotti, Fiorentini (Mori), Galli (Koni), Rota, Cassano (Campaniello), Lorenzani (Iaquinta), Amaducci, Numeroso, Blerind (Caniparoli). All. Beretti.PORDENONE: Passador, Cucchisi, Ballan, Morandini (Bottani), Samotti, Del Savio, Turchetto, Baldassar, Carli (Destito), Feruglio (Zanotel), Banse (Ristic). All. Domizzi.ARBITRO: Baratta di Bassano.NOTE: ammoniti Galli, Iaquinta, Morandini, Banse, Samotti e Baldassar. Pordenone-Parma 1-2 GOL: pt 17’ Napoletano, 29’ Carli; st 6’ Artistico.PORDENONE: Passador, Cucchisi, Ballan, Morandini (Bottani), Samotti, Del Savio, Turchetto (Truant), Baldassar, Carli, Feruglio (Zanotel), Destito (Vanzo). All. Domizzi.PARMA: Turk, Radu, Jodar Ruiz, Mallamo (Casarini), Cipolletti, Balogh, De Rinaldis (Luscietti), Kosznovszky, Artistico, Napoletano (Stefancic), Bocchialini (Bevilacqua). All. ... Leggi su udine20 (Di giovedì 11 febbraio 2021) Reggiana-Pordenone 0-1 GOL: 24’ pt Banse.REGGIANA: Mora, Lambertini, Galeotti, Fiorentini (Mori), Galli (Koni), Rota, Cassano (Campaniello), Lorenzani (Iaquinta), Amaducci, Numeroso, Blerind (Caniparoli). All. Beretti.PORDENONE: Passador, Cucchisi, Ballan, Morandini (Bottani), Samotti, Del Savio, Turchetto, Baldassar, Carli (Destito), Feruglio (Zanotel), Banse (Ristic). All. Domizzi.ARBITRO: Baratta di Bassano.NOTE: ammoniti Galli, Iaquinta, Morandini, Banse, Samotti e Baldassar. Pordenone-Parma 1-2 GOL: pt 17’ Napoletano, 29’ Carli; st 6’ Artistico.PORDENONE: Passador, Cucchisi, Ballan, Morandini (Bottani), Samotti, Del Savio, Turchetto (Truant), Baldassar, Carli, Feruglio (Zanotel), Destito (Vanzo). All. Domizzi.PARMA: Turk, Radu, Jodar Ruiz, Mallamo (Casarini), Cipolletti, Balogh, De Rinaldis (Luscietti), Kosznovszky, Artistico, Napoletano (Stefancic), Bocchialini (Bevilacqua). All. ...

borghi_claudio : @ConteAlmaviva Eh si... questa vittoria per me chiude una battaglia di sette anni. Dovrebbe insegnare qualcosa. - La7tv : #lariachetira @DinoGiarrusso (M5S): 'Capisco che la stampa debba fare sempre ironia sul M5S ma è una vittoria per n… - ItaliaViva : Non è una vittoria di un partito o dell'altro: è il fatto che l'Italia avrà un governo migliore. Quindi sì, sono co… - giovangolo : @carlucci_cc Mi sembra molto evidente, basta leggere il quesito, sentire le dichiarazioni, è tutto predisposto non… - sindacando : ??Ancora una vittoria per NurSind, ancora un diritto riconosciuto -

Ultime Notizie dalla rete : UNA VITTORIA Morto Larry Flynt, la sua vita raccontata nel pluripremiato film di Milos Forman con Woody Harrelson

Il film segue tutte le fasi dei processi fino alla sua vittoria, includendo tutte le evoluzioni del ... dopo essere finito in carcere, il film offre attraverso la storia di Larry Flynt una delicata ...

Gitto/Battaglia_22 per Mionetto -

Un'altra affermazione per una delle agenzie indipendenti più vivaci degli ultimi mesi e delle ultime settimane (recente la conferma di Mooney). Si è chiusa con la vittoria di Gitto/Battaglia_22 la gara indetta da Mionetto, ...

Una Vittoria CioccoAlata per Brescia Corriere della Sera Cortina: primo oro a Gut-Behrami, azzurre deludono in superg

La sua è stata una vittoria annunciata dopo che la ticinese con quattro vittorie in serie ha dominato questa disciplina in coppa del mondo. Per lei - 30 vittorie in carriera - è il primo oro mondiale ...

UNA VITTORIA E UN KO PER LA PRIMAVERA NEL DOPPIO INCROCIO EMILIANO

Reggiana-Pordenone 0-1 GOL: 24’ pt Banse.REGGIANA: Mora, Lambertini, Galeotti, Fiorentini (Mori), Galli (Koni), Rota, Cassano (Campaniello), ...

Il film segue tutte le fasi dei processi fino alla sua, includendo tutte le evoluzioni del ... dopo essere finito in carcere, il film offre attraverso la storia di Larry Flyntdelicata ...Un'altra affermazione perdelle agenzie indipendenti più vivaci degli ultimi mesi e delle ultime settimane (recente la conferma di Mooney). Si è chiusa con ladi Gitto/Battaglia_22 la gara indetta da Mionetto, ...La sua è stata una vittoria annunciata dopo che la ticinese con quattro vittorie in serie ha dominato questa disciplina in coppa del mondo. Per lei - 30 vittorie in carriera - è il primo oro mondiale ...Reggiana-Pordenone 0-1 GOL: 24’ pt Banse.REGGIANA: Mora, Lambertini, Galeotti, Fiorentini (Mori), Galli (Koni), Rota, Cassano (Campaniello), ...