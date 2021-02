Traffico Roma del 11-02-2021 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 11 febbraio 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione e Ben ritrovati ad ascolto code per incidente sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna tra Laurentina ed Appia rallentamenti perin via della Pineta Sacchetti tra via Trionfale e via Emma perodi in direzione di via Boccea rallentamenti per incidente invece in Viale Palmiro Togliatti all’altezza dei via dei Platani in direzione di Cinecittà kodi per lavori sul viadotto della Magliana tra via del pattinaggio e via della Magliana verso l’Eur possibile infine dei disagi per una manifestazione in via Molise nei pressi della sede del Ministero dello Sviluppo Economico in programma sino alle 14 riattivato il servizio della linea metro B dopo i disservizi e ritardi che si sono protratti per tutta la mattinata per un guasto a Conca d’Oro treni orari regolari sulla tratta Bologna Jonio per i dettagli di ...