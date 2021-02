Mondiale in Qatar, Xavi: “Un vantaggio giocare d’inverno. Sarà un torneo storico” (Di giovedì 11 febbraio 2021) La pandemia sta costringendo il calcio a rivedere i propri piani. Data l'incertezza, anche il Mondiale in Qatar non sembra totalmente al riparo da possibili cambiamenti, nonostante manchi più di un anno al suo svolgimento. Peraltro, c'è molta curiosità attorno alla prima manifestazione intercontinentale per Nazionali fissata in inverno.caption id="attachment 487023" align="alignnone" width="1800" Xavi (getty images)/captionvantaggioSAL'ex centrocampista spagnolo Xavi è convinto che non sia un problema questa alterazione nei calendari. Queste le sue parole riportate da TMW: "giocare a dicembre è un vantaggio per il calciatore, perché è il periodo in cui è più in forma. Storicamente i Mondiali si disputano a fine stagione, e il calciatore ci arriva mentalmente e ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 11 febbraio 2021) La pandemia sta costringendo il calcio a rivedere i propri piani. Data l'incertezza, anche ilinnon sembra totalmente al riparo da possibili cambiamenti, nonostante manchi più di un anno al suo svolgimento. Peraltro, c'è molta curiosità attorno alla prima manifestazione intercontinentale per Nazionali fissata in inverno.caption id="attachment 487023" align="alignnone" width="1800"(getty images)/captionSAL'ex centrocampista spagnoloè convinto che non sia un problema questa alterazione nei calendari. Queste le sue parole riportate da TMW: "a dicembre è unper il calciatore, perché è il periodo in cui è più in forma. Storicamente i Mondiali si disputano a fine stagione, e il calciatore ci arriva mentalmente e ...

ItaSportPress : Mondiale in Qatar, Xavi: 'Un vantaggio giocare d'inverno. Sarà un torno storico' - - sportli26181512 : Bayern, Müller positivo al Covid: salta il Tigres. E per la Lazio...: Il tedesco non potrà giocare la finale del Mo… - FANTASYTEAM4 : Finale del mondiale di calcio per club! Questa sera in Qatar si disputerà la finale della coppa del mondo per club… - Tomele03 : E abbiamo pure il trequartista per il mondiale in Qatar - sportli26181512 : Yamaha, Quartararo e Vinales sul set: anteprima della presentazione. VIDEO: In attesa di scendere in pista (il Mond… -