Incendio in palazzina inquilini si rifugiano sul balcone (Di giovedì 11 febbraio 2021) Pescara - Un Incendio si è sviluppato durante la notte in un appartamento a Pescara, l’allarme è stato dato dagli stessi affittuari che allarmati dalla presenza di fumo proveniente dal sottoscala si sono rifugiati sul balcone. Il pronto intervento dei vigili del fuoco ha messo prima al sicuro con l'ausilio di un'autoscale i due occupanti e successivamente spento l’Incendio che si era sviluppato nel locale cucina. Tanta la paura ma fortunatamente nessun danno alle persone presenti. leggi tutto Leggi su abruzzo24ore.tv (Di giovedì 11 febbraio 2021) Pescara - Unsi è sviluppato durante la notte in un appartamento a Pescara, l’allarme è stato dato dagli stessi affittuari che allarmati dalla presenza di fumo proveniente dal sottoscala si sono rifugiati sul. Il pronto intervento dei vigili del fuoco ha messo prima al sicuro con l'ausilio di un'autoscale i due occupanti e successivamente spento l’che si era sviluppato nel locale cucina. Tanta la paura ma fortunatamente nessun danno alle persone presenti. leggi tutto

