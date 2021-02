**Governo: Salvini, 'da Rousseau non un buon segnale, a maggior ragione noi responsabili** (Di giovedì 11 febbraio 2021) Roma, 11 feb (Adnkronos) - Il voto su Rousseau dice che il M5s "è spaccato, per il governo Draghi non è un buon segnale. Quello che era il primo partito italiano è spaccato. Ci sentiamo responsabili a maggior ragione della missione e della buona riuscita. Se i 5 stelle si spaccano e nel Pd ci sono 18 correnti, il motore di sinistra perde colpi, sarà importante". Lo ha detto Matteo Salvini a Porta a Porta. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021) Roma, 11 feb (Adnkronos) - Il voto sudice che il M5s "è spaccato, per il governo Draghi non è un. Quello che era il primo partito italiano è spaccato. Ci sentiamo responsabili adella missione e dellaa riuscita. Se i 5 stelle si spaccano e nel Pd ci sono 18 correnti, il motore di sinistra perde colpi, sarà importante". Lo ha detto Matteoa Porta a Porta.

