Daydreamer, anticipazioni: Can indaga su Yigit per dimostrare a Sanem che sta mentendo (Di giovedì 11 febbraio 2021) Daydreamer, anticipazioni: ecco nuovi spoiler della soap turca. Siete curiosi? Emre non riesce a perdonarsi, ma Leyla lo incoraggia a chiamare Aziz E' sera ed Emre e Leyla sono a casa. La giovane raggiunge il marito in cucina e gli domanda se abbia chiamato suo padre per avvertirlo del loro matrimonio e della festa che stanno per fare. Il fratello di Can risponde di no e, dopo che lei gli ha chiesto il motivo, le risponde che Aziz era lontano ammalato, mentre lui, lì, ha fatto l'errore di sposarsi: non si perdonerà mai! Leyla, premurosa, gli dice però che, anche se non lo farà, lo farà suo padre, perché è suo figlio, la sua anima, e gli vuole bene. Inoltre la consorte esorta Emre a non parlare sempre dei suoi errori: da essi ha imparato la lezione e ha fatto tante cose buone! Ha fatto sì che loro fossero uniti per la vita, ha contribuito a migliorare ...

