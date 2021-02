Coppa del Re, l'Athletic Bilbao fa 1 - 1 in casa col Levante (Di venerdì 12 febbraio 2021) Bilbao (Spagna) - Nella gara di andata della semifinale di Coppa del Re l'Athletic pareggia 1 - 1 contro il Levante. Al San Mamés va a segno prima Melero per gli ospiti e successivamente Martinez ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 12 febbraio 2021)(Spagna) - Nella gara di andata della semifinale didel Re l'pareggia 1 - 1 contro il. Al San Mamés va a segno prima Melero per gli ospiti e successivamente Martinez ...

