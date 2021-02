Cancro: i pazienti oncologici devono vaccinarsi? (Di giovedì 11 febbraio 2021) La dottoressa Andi Sharp della Mayo Clinic Jacksonville è una grande sostenitrice della ricerca sul Cancro al seno non solo per la sua professione, ma anche per la sua esperienza di vita. “Non solo come medico, ma anche come qualcuno che è stato sfidato con la diagnosi di Cancro e ha subito trattamenti”, ha detto Sharp. Nel 2016 le è stato diagnosticato un Cancro al seno in stadio iniziale e ha dovuto subire un intervento chirurgico e sei settimane di radioterapia. Ammette di aver avuto le sue riserve sull’ottenere il vaccino COVID-19 all’inizio, quindi ha fatto quello che farebbe qualsiasi buon dottore. “Ho fatto molte letture e ricerche e mi sento molto fiduciosa in questo vaccino“, ha detto Sharp. È stata uno dei primi membri dello staff della Mayo Clinic di Jacksonville a essere vaccinata contro il COVID-19. L’American ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 11 febbraio 2021) La dottoressa Andi Sharp della Mayo Clinic Jacksonville è una grande sostenitrice della ricerca sulal seno non solo per la sua professione, ma anche per la sua esperienza di vita. “Non solo come medico, ma anche come qualcuno che è stato sfidato con la diagnosi die ha subito trattamenti”, ha detto Sharp. Nel 2016 le è stato diagnosticato unal seno in stadio iniziale e ha dovuto subire un intervento chirurgico e sei settimane di radioterapia. Ammette di aver avuto le sue riserve sull’ottenere il vaccino COVID-19 all’inizio, quindi ha fatto quello che farebbe qualsiasi buon dottore. “Ho fatto molte letture e ricerche e mi sento molto fiduciosa in questo vaccino“, ha detto Sharp. È stata uno dei primi membri dello staff della Mayo Clinic di Jacksonville a essere vaccinata contro il COVID-19. L’American ...

