Borussia Dortmund, top player via per sopravvivere. Chi è già sul mercato (Di giovedì 11 febbraio 2021) La pandemia sta avendo i suoi effetti economici negativi anche per quanto riguarda il mondo del calcio. Diverse sono le società che devono fare i conti con un calo di introiti e di fatturato, fattore che incide sulle mosse future dei club. È questo il caso del Borussia Dortmund: secondo quanto riportato in Germania da Westdeutsche Allgemeine Zeitung infatti, i gialloneri dovranno fronteggiare una perdita di circa 120 milioni di euro. Un dato che potrebbe costringere la dirigenza a sacrificare alcuni dei suoi uomini migliori, su tutti Erling Haaland e Jadon Sancho.REAL MADRID SU HAALANDSull'ex attaccante del Salisburgo ha messo gli occhi il Real Madrid. Il presidente dei blancos infatti, è intenzionato a compiere una campagna acquisti estiva fatta di grandi nomi, come da tradizione. Non solo il norvegese, che attualmente ha una clausola rescissoria di ...

