Berlusconi in ospedale dopo una caduta

Silvio Berlusconi ha trascorso la notte in ospedale dopo una caduta accidentale. È stato dimesso ed è in buone condizioni.

Silvio Berlusconi, tornato sul grande palcoscenico della politica da protagonista in occasione delle consultazioni con Mario Draghi, ha trascorso la notte in ospedale presso la Clinica La Madonnina dopo una caduta accidentale.

La notizia è stata comunicata da Forza Italia con una nota ufficiale. "Il Presidente Silvio Berlusconi è rientrato a Milano ieri sera a causa di una caduta accidentale occorsa nella sua residenza romana che gli ha ...

