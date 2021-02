Shoah e Foibe insieme, l’Arci a Belotti: “Di parte, non parziali, e la storia va studiata” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Non si placa la polemica sull’intitolazione di un’aula scolastica a Bagnatica alle vittime dell Shoah e delle Foibe insieme. Al deputato leghista Daniele Belotti risponde Massimo Cortesi, presidente Arci Lombardia e coordinatore nazionale Arci “Memoria ed Antifascismo”. Leggi anche Il deputato leghista Belotti: “Da figlio di un partigiano dico che è bene unire il ricordo di Shoah e Foibe” Egregio Onorevole Belotti Nel leggere la sua missiva al presidente Anpi di Bergamo, Mauro Magistrati, riguardanti l’intitolazione di un aula della scuola di Bagnatica a vittime di Shoah e Foibe, sono stato colto da stupore e cercherò di spiegarle perché è un errore unire simili ricordi, ed il mio intervento è dovuto al fatto che ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Non si placa la polemica sull’intitolazione di un’aula scolastica a Bagnatica alle vittime delle delle. Al deputato leghista Danielerisponde Massimo Cortesi, presidente Arci Lombardia e coordinatore nazionale Arci “Memoria ed Antifascismo”. Leggi anche Il deputato leghista: “Da figlio di un partigiano dico che è bene unire il ricordo di” Egregio OnorevoleNel leggere la sua missiva al presidente Anpi di Bergamo, Mauro Magistrati, riguardanti l’intitolazione di un aula della scuola di Bagnatica a vittime di, sono stato colto da stupore e cercherò di spiegarle perché è un errore unire simili ricordi, ed il mio intervento è dovuto al fatto che ...

PinascoDanilo : RT @red_mask9: I fascisti non scrivono mai della #shoah, se non per sminuirla, i comunisti non scrivono mai delle #foibe, se non per sminui… - RosaciGiovanni : RT @red_mask9: I fascisti non scrivono mai della #shoah, se non per sminuirla, i comunisti non scrivono mai delle #foibe, se non per sminui… - red_mask9 : RT @red_mask9: I fascisti non scrivono mai della #shoah, se non per sminuirla, i comunisti non scrivono mai delle #foibe, se non per sminui… - UltimoPatriotaI : RT @AScarfogliero: ????????... BUONGIORNO????ITALIANI/E???? SE È UN OBBLIGO RICORDARE LA SHOAH, DEVE ESSERLO ANCHE PER TUTTE LE ALTRE STRAGI DOCUME… - Gufo64 : OGGI È IL RICORDO DELLE MIGLIAIA DI PERSONE GETTATE VIVE , DAI COMUNISTI PARTIGIANI, NELLE FOIBE DALMATE. QUALCHE… -