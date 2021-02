Recovery, via libera da Parlamento Ue a regolamento (Di mercoledì 10 febbraio 2021) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Il Parlamento europeo con 582 voti favorevoli, 40 contrari e 69 astensioni ha approvato il regolamento sugli obiettivi, il finanziamento e le regole di accesso al dispositivo europeo per la ripresa e la resilienza (RRF, Recovery and Resilience Facility). Si tratta della componente più cospicua del Piano di ripresa Next Generation EU da 750 miliardi. Con il via libera 672,5 miliardi in sovvenzioni e prestiti saranno messi a disposizione per finanziare misure nazionali intese ad alleviare le conseguenze economiche e sociali della pandemia. Il dispositivo potrà finanziare anche dei progetti collegati, iniziati dal 1° febbraio 2020. I finanziamenti saranno disponibili per tre anni e i governi dell’UE possono richiedere fino al 13% di prefinanziamento per i loro piani di ripresa e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 10 febbraio 2021) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Ileuropeo con 582 voti favorevoli, 40 contrari e 69 astensioni ha approvato ilsugli obiettivi, il finanziamento e le regole di accesso al dispositivo europeo per la ripresa e la resilienza (RRF,and Resilience Facility). Si tratta della componente più cospicua del Piano di ripresa Next Generation EU da 750 miliardi. Con il via672,5 miliardi in sovvenzioni e prestiti saranno messi a disposizione per finanziare misure nazionali intese ad alleviare le conseguenze economiche e sociali della pandemia. Il dispositivo potrà finanziare anche dei progetti collegati, iniziati dal 1° febbraio 2020. I finanziamenti saranno disponibili per tre anni e i governi dell’UE possono richiedere fino al 13% di prefinanziamento per i loro piani di ripresa e ...

Agenzia_Ansa : Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva le regole che governano il Recovery fund, il Recovery e Resili… - marcocarestia : RT @Agenzia_Ansa: Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva le regole che governano il Recovery fund, il Recovery e Resilience F… - MasterblogBo : BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - Il Parlamento europeo con 582 voti favorevoli, 40 contrari e 69 astensioni ha appr… - alessioferrari6 : RT @giuslit: Come e perché la Lega vota il regolamento sul Recovery (e che cosa prevede) - NatalinaSeveri : RT @Agenzia_Italia: Via libera dell'Europarlamento al Recovery, con il sì anche della Lega -