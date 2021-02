Recovery, via libera al regolamento (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il Parlamento europeo ha approvato le regole di accesso al dispositivo europeo per la ripresa e la resilienza (RRF, Recovery and Resilience Facility). Si tratta della componente più cospicua del Piano di ripresa Next Generation EU. abr/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il Parlamento europeo ha approvato le regole di accesso al dispositivo europeo per la ripresa e la resilienza (RRF,and Resilience Facility). Si tratta della componente più cospicua del Piano di ripresa Next Generation EU. abr/red su Il Corriere della Città.

Agenzia_Ansa : Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva le regole che governano il Recovery fund, il Recovery e Resili… - Adnkronos : #Recovery, via libera Parlamento Europeo: @LegaSalvini vota sì - marcoleofrigio : Recovery fund, via libera del Parlamento Ue con il sì della Lega @sole24ore - Unirima1 : Recovery Plan: associazioni del settore riciclo in audizione presso la Commissione Ambiente della Camera… - damiano_chirico : RT @brandobenifei: Via libera al regolamento sul #Recovery, con più di 672 mld di € con il nuovo debito comune. Un risultato storico grazie… -