Nettuno | aggiornamento casi Coronavirus | gli attualmente positivi sono 199

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Secondo quanto riportato dal Bollettino odierno deidinel Lazio,quattro i nuovidiregistrati dalla Asl Roma 6 nel territorio di. Tre di queste personeposte in isolamento domiciliare, mentre una è stata ricoverata in una struttura ospedaliera. Si registrano anche nove guarigioni. Gli199 di cui 10 ospedalizzati. su Il Corriere della Città.

Secondo quanto riportato dal Bollettino odierno dei casi di Coronavirus nel Lazio , sono due i nuovi casi di Coronavirus registrati dalla Asl Roma 6 nel territorio di. Si tratta di due uomini di 73 e 69 anni che sono stati ricoverati in una struttura ospedaliera . Si registrano anche sette guarigioni. Le persone attualmente positive sono 219 di cui 9 sono ...Sono due i nuovi casi di Coronavirus registrati dalla Asl Roma 6 nel comune di. Entrambi sono stati posti in isolamento domiciliare. Un caso trattato presso il proprio domicilio è peggiorato ed ha necessitato di ricovero. Si registrano anche 19 guarigioni. Gli ...LATINA – aggiornamento Dalle 7,30 sulla linea Roma – Nettuno, il traffico ferroviario, precedentemente rallentato in prossimità di Campo di Carne per un inconveniente tecnico a un passaggio a livello, ...Campagna vaccinale anti covid-19 per gli over 80 nella Asl Roma 6: aggiornamento a oggi, 9 febbraio 2021. Le ultime ...